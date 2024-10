Viaggiare a Palermo: la fermata Libertà sull’anello ferroviario è realtà (Di sabato 26 ottobre 2024) Palermo inaugurerà la nuova fermata Libertà sull’anello ferroviario. L’evento, lunedì 28 ottobre alle 9:30, vedrà la presenza di figure istituzionali di rilievo, tra cui il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, il prefetto Massimo Mariani e il presidente di RFI Dario Lo Bosco. La fermata, ubicata in via Sicilia all’angolo con (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Viaggiare a Palermo: la fermata Libertà sull’anello ferroviario è realtà Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di sabato 26 ottobre 2024)inaugurerà la nuova. L’evento, lunedì 28 ottobre alle 9:30, vedrà la presenza di figure istituzionali di rilievo, tra cui il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, il prefetto Massimo Mariani e il presidente di RFI Dario Lo Bosco. La, ubicata in via Sicilia all’angolo con (Monrealelive.it)

Metropolitana - pronta la prima stazione 10 anni dopo l'inizio dei lavori : dal 28 ottobre attiva la fermata Libertà - Dal 28 ottobre sarà operativa la fermata Libertà dell'anello ferroviario, che si trova in viale Lazio, all'angolo con via Sicilia. Sarà la prima stazione ad aprire fra le tre che fanno parte del lotto di lavori per chiudere il cerchio della ... (Palermotoday.it)