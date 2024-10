Una giornata che unisce lo sport e la cultura con un gruppo di detenuti del carcere di Secondigliano (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOggi un’esperienza unica vissuta con alcuni detenuti del carcere di Secondigliano – reparto Mediterraneo, che nella prima mattinata si sono recati ad Acerra, per svolgere una partita di calcio con il Team Pino N 7 Style. Una giornata di inclusione sociale e di crescita umana, attraverso lo sport e la cultura che è il valore della bellezza. Il calcio di inizio è stato dato dal Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello e dalla Consigliera regionale della Campania Vittoria Lettieri. Dopo la partita, i detenuti sono stati ospiti della Consigliera regionale Vittoria Lettieri in una pizzeria di Acerra “Vincenzo Di Fiore“, insieme ai loro familiari che sono accorsi a vederli. Anteprima24.it - Una giornata che unisce lo sport e la cultura con un gruppo di detenuti del carcere di Secondigliano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOggi un’esperienza unica vissuta con alcunideldi– reparto Mediterraneo, che nella prima mattinata si sono recati ad Acerra, per svolgere una partita di calcio con il Team Pino N 7 Style. Unadi inclusione sociale e di crescita umana, attraverso loe lache è il valore della bellezza. Il calcio di inizio è stato dato dal Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello e dalla Consigliera regionale della Campania Vittoria Lettieri. Dopo la partita, isono stati ospiti della Consigliera regionale Vittoria Lettieri in una pizzeria di Acerra “Vincenzo Di Fiore“, insieme ai loro familiari che sono accorsi a vederli.

