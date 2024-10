Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 16:10 (Di sabato 26 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno dopo Italia contro l’iran in risposta al massiccio attacco gommisti Dimar ittici del primo ottobre esplosione in diverse aree del paese inclusa a Teheran l’esercito israeliano ha confermato di aver effettuato attacchi di precisione su che TV militari risposta mesi di continui attacchi da parte della Repubblica islamica istituzioni si sono verificati attira nella parte orientale della capitale è l’aeroporto internazionale della casa bianca quella di Antonella è un autodifesa Ma gli Stati Uniti non partecipano alle operazioni Washington specifica di non essere coinvolta nel Raid hanno dichiarato che gli attacchi di Israele contro l’iran sono autodifesa torniamo in Italia la fondazione gimbe attacca sui fondi manovra Destinati alla sanità imprenditoriale di 1,3 miliardi rispetto ai 3,5 annunciati accende la ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 16:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 26 ottobre 2024)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno dopo Italia contro l’iran in risposta al massiccio attacco gommisti Dimar ittici del primo ottobre esplosione in diverse aree del paese inclusa a Teheran l’esercito israeliano ha confermato di aver effettuato attacchi di precisione su che TV militari risposta mesi di continui attacchi da parte della Repubblica islamica istituzioni si sono verificati attira nella parte orientale della capitale è l’aeroporto internazionale della casa bianca quella di Antonella è un autodifesa Ma gli Stati Uniti non partecipano alle operazioni Washington specifica di non essere coinvolta nel Raid hanno dichiarato che gli attacchi di Israele contro l’iran sono autodifesa torniamo in Italia la fondazione gimbe attacca sui fondi manovra Destinati alla sanità imprenditoriale di 1,3 miliardi rispetto ai 3,5 annunciati accende la ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 15 : 10 - romadailynews radiogiornale sabato 26 ottobre Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana off Italia attacca l’iran e la rappresaglia al massiccio attacco con missili balistici del primo ottobre in risposta mesi di continui attacchi del ... (Romadailynews.it)

Stranger Things 5 - anticipazioni e ultime notizie - Stranger Things è uno dei fiori all’occhiello di Netflix. La serie ha segnato record di spettatori e si è trasformata, fin da subito, in un vero e proprio fenomeno di massa. Nonostante sia una serie esclusiva per gli abbonati alla piattaforma ... (Quotidiano.net)

Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 14 : 10 - romadailynews radiogiornale raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura andiamo in Medio Oriente Israele ha lanciato il proprietario contro l’iran che ha parlato di danni limitati si è detto pronto a reagire ... (Romadailynews.it)

Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 13 : 10 - romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio l’esercito italiano ha fermato divenne intercettato un drone che attraversava Israele dal Libano ore dopo che Israele aveva colpito diversi obiettivi ... (Romadailynews.it)