Tpi.it - Sotto le stelle di Parigi: tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 26 ottobre 2024)ledi: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 26 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondaledidel 2021 diretto da Claus Drexel con Catherine Frot, Mahamadou Yaffa e Dominique Frot. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Da molti anni Christine è una clochard, senza fissa dimora, e viveun ponte della capitale francese. In una fredda notte invernale, davanti al suo rifugio si presenta un bambino africano di otto anni. Suli non parla francese e si ritrova in strada, separato dalla madre della quale conserva solo una foto, accompagnata da un certificato di espulsione dalla Francia. Ritrovarla è una missione quasi impossibile, ma la strana coppia unirà le forze per dar luogo al difficile ricongiungimento.