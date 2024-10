Ilveggente.it - Sinner dà i numeri: la notizia terrorizza i tifosi

(Di sabato 26 ottobre 2024) Jannikha dato letteralmente idavanti a tutti: lo ha già annunciato, inon possono pensarci. Nel caso in cui dovesse imporsi al Masters 1000 di Parigi-Bercy e vincere le Finals da imbattuto, si aprirebbe per lui uno scenario tutto nuovo. Intanto perché confermerebbe la sua (quasi) imbattibilità, in secondo luogo perché supererebbe un record che è in mano a Novak Djokovic da quasi un lustro. Quello relativo, cioè, ai soldi vinti in una sola stagione. Jannikè in vetta al ranking da 20 settimane (LaPresse) – Ilveggente.itSappiamo bene, comunque, che non è il denaro la priorità di Jannik. Per il campione azzurro sembra essere, anzi, l’ultimo dei pensieri, concentrato com’è sui risultati che vuole ancora raggiungere, più che sulle conseguenze pratiche del suo successo dilagante.