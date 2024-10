San Siro col giallo: lo stadio vale 200 milioni, l'Inter ci sta. Ma il Milan... (Di sabato 26 ottobre 2024) A San Siro, domenica sera, ci sarà il tutto esaurito per il derby d'Italia, quello fra Inter e Juventus. Il caro vecchio Meazza, per le grandi occasioni, fa sempre la sua bella figura. E proprio per questa ragione lo stadio Milanese più che vecchio sembra essere caro. Per comprare l'impianto e le aree limitrofe, sulle quali tirar su la nuova struttura, Inter e Milan dovranno sborsare, in tutto, 200 milioni di euro. Questa sarebbe la valutazione fatta dall'Agenzia delle Entrate, su richiesta del Comune di Milano, che sarà presentata nei prossimi giorni, comunque entro metà novembre, in modo da avviare la pratica per la vendita del bene, com'è nei piano del sindaco, Beppe Sala. Ad anticipare la cifra, citando fonti governative, è la Gazzetta dello Sport, sottolineando, però, che ancora non si può parlare di valore ufficiale. Liberoquotidiano.it - San Siro col giallo: lo stadio vale 200 milioni, l'Inter ci sta. Ma il Milan... Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) A San, domenica sera, ci sarà il tutto esaurito per il derby d'Italia, quello frae Juventus. Il caro vecchio Meazza, per le grandi occasioni, fa sempre la sua bella figura. E proprio per questa ragione loese più che vecchio sembra essere caro. Per comprare l'impianto e le aree limitrofe, sulle quali tirar su la nuova struttura,dovranno sborsare, in tutto, 200di euro. Questa sarebbe la valutazione fatta dall'Agenzia delle Entrate, su richiesta del Comune dio, che sarà presentata nei prossimi giorni, comunque entro metà novembre, in modo da avviare la pratica per la vendita del bene, com'è nei piano del sindaco, Beppe Sala. Ad anticipare la cifra, citando fonti governative, è la Gazzetta dello Sport, sottolineando, però, che ancora non si può parlare di valore ufficiale.

