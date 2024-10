Piacenza 13enne cade dal tetto di casa | il fidanzatino è indagato per omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’indagine sulla morte della ragazzache ieri è precipitata daldi un palazzo aè pere in vista dell’autopsia, fissata per lunedì alla Procura per minorenni di Bologna, è statoe ha ricevuto un avviso di garanzia il 15enne che era con lei e che ieri è stato a lungo interrogato e poi rilasciato. Il giovane è seguito dall’avvocato Ettore Maini, mentre la madre della giovane dall’avvocata Lorenza Dordoni. L’incarico sarà affidato al medico legale Giovanni Cecchetto. Il giovane sentito fino a tarda notteè in lutto per la morte di una ragazzina di origine albanese, 14 anni da compiere, studentessa di liceo, precipitata dal balcone di, in un palazzo padronale che fronteggia le mura rinascimentali della città.