Ilfattoquotidiano.it - Perché la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario è un’inversione di tendenza necessaria

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il governo ci ha riprovato. Un emendamento soppressivo per liquidare, senza discussione, la proposta delle opposizioni sulladidi. Esattamente come avvenuto sulminimo. Ma la destra non padroneggia nemmeno la fuga con destrezza. E infatti ieri, in Commissione, i numeri per approvare l’emendamento soppressivo le sono mancati. La nostra proposta di legge arriverà in aula lunedì, senza mandato al relatore. Intanto la Ministra Calderone ha fatto sapere con una nota che si tratta di un’operazione di “propaganda politica”. Un ribaltamento assoluto: chi tenta di intervenire sulla realtà sociale del Paese è tacciato di propaganda, chi vive di propaganda ritiene di fare politica. Saranno costretti a misurarsi col merito di ciò che chiediamo.