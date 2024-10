Tarantinitime.it - Parco del Mar Grande (FdI): “Progetto rimasto sulla carta e ancora da bonificare”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoSono trascorsi oramai cinque anni dal sequestro, da parte della Procura, del litorale di San Vito che costeggia Viale Ionio per i reati di disastro ambientale ed inquinamento commessi da ignoti ma inspiegabilmente della bonifica dell’area non è dato sapere nulla. Come non si sa più nulla del nuovodel Marche l’amministrazione Melucci nel 2019 in pompa magna aveva annunciato di realizzare proprio in quell’area approvando l’atto di indirizzo per ildi fattibilità tecnico economica. Unsbandierato dall’amministrazione comunale attraverso dichiarazioni stampa, interviste in tv con immancabile rendering avveniristico con disegni di passerelle e moli, percorsi fitness,giochi, punti di ristoro e una spiaggia per i nostri amici a quattro zampe.