Omicidio Costa Volpino i vicini che hanno soccorso Sara | Abbiamo sentito le urla ma era già morta

(Di sabato 26 ottobre 2024). Le voci sulle scale, poi una volta aperta la porta quelle macchie di sangue e la disperata richiesta d’aiuto dell’amica diCentelleghe: inizia così il racconto dei duedi casa della giovane di 18 anni uccisa a coltellate nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre in un appartamento di via Nazionale a. Delitto per il quale i carabinieriarrestato pervolontario un 19enne di origine indiana, residente in una palazzina adiacente. Sono stati proprio loro a chiamare il numero unico d’emergenza 112, facendosi guidare dall’operatore dall’altro capo del telefono nelle operazioni di primo: un tentativo, purtroppo, rivelatosi vano perché la ragazza in quel momento era già priva di vita.