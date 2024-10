Niente rinvio per Foggia-Catania, i tifosi del Palermo: «La morte non è uguale per tutti» (Di sabato 26 ottobre 2024) I tifosi del Palermo contro la Serie C per la decisione di non rinviare la partita della scorsa settimana Foggia-Catania dopo la morte di tre giovani tifosi Foggiani La Serie C nel mirino delle proteste dei tifosi, dopo la decisone di non rinviare Foggia-Catania della scorsa settimana dopo la morte dei tre giovani tifosi pugliesi: Calcionews24.com - Niente rinvio per Foggia-Catania, i tifosi del Palermo: «La morte non è uguale per tutti» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Idelcontro la Serie C per la decisione di non rinviare la partita della scorsa settimanadopo ladi tre giovanini La Serie C nel mirino delle proteste dei, dopo la decisone di non rinviaredella scorsa settimana dopo ladei tre giovanipugliesi:

Niente rinvio di Foggia-Catania - striscione tifosi Palermo : “La morte non è uguale per tutti” - Striscione choc dei tifosi del Palermo e anche di quelli della Cavese in relazine al mancato rinvio da parte della Lega Pro di Foggia-Catania di Serie C e di non dedicare nemmeno un minuto di silenzio nelle altre partite in memoria dei tre tifosi ... (Sportface.it)

Ezio Capuano e il lutto per i tre giovani tifosi morti : “Foggia-Catania non doveva essere giocata” - “Si è consumata una delle pagine più brutte della storia del calcio italiano. Foggia-Catania era una partita da non giocare assolutamente: 48 ore prima c’erano stati dei funerali con 12.000 persone, dove l’Italia calcistica e il mondo ultras ... (Sportface.it)

“Pensiamo al vostro ultimo respiro - alla gioia di quel gol” : la toccante lettera del Potenza dedicata ai tre giovani tifosi del Foggia - “Pensiamo al vostro ultimo respiro: l’aria della nostra città, quella che respiriamo anche noi. Pensiamo alla gioia di quel gol: il gol del pareggio del Foggia. A quegli abbracci che si sono intrecciati, a quei sorrisi che vi siete scambiati”. ... (Ilfattoquotidiano.it)

Curva Sud - commovente striscione per i tifosi del Foggia. Una grande lezione di solidarietà oltre la rivalità - Tempo di lettura: < 1 minutoAnche i tifosi sanniti hanno voluto rendere omaggio ai tre ultras del Foggia che nel weekend scorso hanno perso la vita in un incidente stradale mentre rientravano da una trasferta a Potenza. Proprio nel capoluogo ... (Anteprima24.it)