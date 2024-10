Napoli-Lecce, le pagelle: capitan Di Lorenzo ancora decisivo (Di sabato 26 ottobre 2024) Le pagelle di Napoli-Lecce:Meret 6.5Di Lorenzo 7, Rrahmani 6.5, Buongiorno 6.5, Olivera 6.5Anguissa 6.5, Gilmour 6, McTominay 6.5Ngonge 6, Lukaku 5.5, David Neres 6.5Politano 6.5, Raspadori 5.5, Kvaratskhelia 6, Folorunsho svConte 6.5Tremolada 5IL MIGLIORE DI Napolitoday.it - Napoli-Lecce, le pagelle: capitan Di Lorenzo ancora decisivo Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ledi:Meret 6.5Di7, Rrahmani 6.5, Buongiorno 6.5, Olivera 6.5Anguissa 6.5, Gilmour 6, McTominay 6.5Ngonge 6, Lukaku 5.5, David Neres 6.5Politano 6.5, Raspadori 5.5, Kvaratskhelia 6, Folorunsho svConte 6.5Tremolada 5IL MIGLIORE DI

Napoli-Lecce 1-0 - pagelle e tabellino : Di Lorenzo ancora decisivo - Gli azzurri conquistano tre punti preziosi nella nona giornata di Serie A grazie al loro capitano Una vittoria di misura che vale il primato. Il Napoli supera il Lecce grazie a Di Lorenzo, ancora una volta decisivo per la squadra di Conte. Una ... (Napolipiu.com)

