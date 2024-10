Ilnapolista.it - Napoli, contro il Lecce il tridente Neres-Lukaku-Ngonge. Torna anche Meret (CorSport)

(Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi pomeriggio alle ore 15 ilaffronterà ilper la nona giornata di Serie A. Il tecnico Antonio Conte non farà giocare alcuni calciatori, tra cui Khvicha Kvaratskhelia, per farli rifiatare in vista del turno infrasettimanaleil Milan., la probabile formazioneilCome riporta il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Quattro cambi dal primo minuto rispetto alla formazione che ha cominciato l’ultima a Empoli e un paio di novità stuzzicanti. La novità, cioè le novità di certo più interessanti andranno in scena in attacco:nuovo di zecca, completamente inedito e tutto mancino cona destra,a recitare da centravanti ea sinistra. Per Cyril il belga e David il brasiliano sarà l’esordio in campionato dall’inizio.