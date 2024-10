Ilnapolista.it - Matthäus duro: «Neuer non dà alcuna sicurezza alla squadra. Sul 2-1 del Barcellona ha esitato»

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il Bayern di Kompany ha subito quattro gol dalin Champions League. La Bild ha chiesto a Lothardi commentare la prestazione dei bavaresi. L’ex difensore tedesco, campione del mondo nel 1990, ha criticato duramente Manuel. Secondo lui è il portiere del Bayern non è più quello di un tempo, ha subito quattro retti su quattro tiri in porta. Secondo, «Manuelnon è più Manuel» La Bild sottolinea che“non è riuscito a fare una vera parata. È lui la causa di una difesa instabile?” La risposta di: «Normalmente non critico Manuel, ma in questo momento non è il supporto dellacome lo era in passato. Manuelnon è più Manuel. Dato che non tiene palloni inarrestabili, il suo gioco da portiere è cambiato». L’ex Inter si spiega meglio.