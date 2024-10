LIVE – Bronzetti-Dolehide 3-6 6-3 0-1, semifinale Wta Guangzhou 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 26 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Bronzetti-Dolehide, incontro valevole per la semifinale del torneo WTA 250 di Guangzhou 2024 (cemento outdoor). La top novanta romagnola ai quarti ha lasciato solo cinque game alla padrona di casa Wang Xiyu. Adesso dall’altra parte della rete trova la potente tennista a stelle e strisce, che nel round precedente ha sconfitto in tre parziali la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Tra le due giocatrici è il primo scontro diretto della carriera, con Bronzetti che partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per l’azzurra c’è la quarta finale della carriera a LIVEllo di circuito maggiore. Qui, in caso di vittoria, affronterebbe una tra la ceca Katerina Siniakova, prima testa di serie della manifestazione, oppure la serba Olga Danilovic. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo WTA 250 di(cemento outdoor). La top novanta romagnola ai quarti ha lasciato solo cinque game alla padrona di casa Wang Xiyu. Adesso dall’altra parte della rete trova la potente tennista a stelle e strisce, che nel round precedente ha sconfitto in tre parziali la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Tra le due giocatrici è il primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per l’azzurra c’è la quarta finale della carriera allo di circuito maggiore. Qui, in caso di vittoria, affronterebbe una tra la ceca Katerina Siniakova, prima testa di serie della manifestazione, oppure la serba Olga Danilovic. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale.

LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6 - 6-3 - 0-1 - WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA : iniziato il set decisivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Sbaglia l’attacco di dritto Dolehide. 30-40 Servizio e comodo rovescio. 15-40 Mamma mia, vincente spaventoso di dritto in corsa in cross di Dolehide. 15-30 Prima vincente! 0-30 Lungo di poco il dritto ... (Oasport.it)

LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6 - 6-3 - WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA : l’azzurra pareggia i conti! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3! Servizio e chiusura di dritto! Pareggia i conti Lucia! 40-30 Esplode il dritto lungoriga Bronzetti! SU! Set point! 30-30 Lungo il dritto di Lucia. 30-15 Fuori il rovescio ... (Oasport.it)

LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6 - 3-3 - WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA : nuovo scambio di break nel 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lungo il recupero di dritto dell’americana. 30-40 Cross di rovescio a segno di Dolehide, palla break. 30-30 Non centra il dritto l’americana. 15-30 Prende l’iniziativa e chiude con il dritto al volo ... (Oasport.it)

LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6 - WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA : l’azzurra rimonta ma non basta - primo set USA - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dolehide-Bronzetti 6-3! Vuole spingere di dritto giustamente l’azzurra su una palla senza peso, ma purtroppo esce. 40-30 Gratuito di Dolehide dopo il servizio di dritto. 40-15 Spara out la risposta di ... (Oasport.it)