Oasport.it - LIVE Bronzetti-Dolehide 3-5, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: scambio di break, insegue l’azzurra

(Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Bruttissimo errore in palleggio con il dritto. 15-15 Serie di dritti in spinta impressionanti del! 15-0 Dritto anomalo ottimo di, per poco non riesce il lungoriga di rovescio a. 3-5 A zero! 40-0 Molto bene Lucia adesso alla battuta. 30-0 Prima vincente. 15-0 Sbaglia di dritto. 2-5 Esplode il lungoriga di drittoe porta a casa il! 30-40 Servizio vincente. 15-40 Passa di dritto Lucia! 15-30 Dritto stretto vincente. 0-30 Un altro errore di dritto. 0-15 Sbaglia di dritto. 1-5 In rete il rovescio difensivo, altro. Parziale compromesso. 30-40 Brutto errore a colpo sicuro di rovescio della romagnola. 30-30 Attacco di rovescio e volèe stoppata. 30-15 Prima e dritto a segno. 15-15 Risposta vincente, di rovescio. 15-0 Largo il rovescio di