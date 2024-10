Calciomercato.it - Le squadre di calcio con più tifosi al mondo, non c’è la Juve: scopri la top 10

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)quali sono le 10dicon il maggiori numero diin tutto il: la classifica ti potrebbe sorprendere E’ lo sport più popolare ale la conseguenza è che milioni di persone sparse per tutti i continenti supportino la propria squadra del cuore. Che si tratti del piccolo club del paese o del colosso pluricampione, l’amore per un club sarà sempre incondizionato e irrazionale. Una passione che parte da bambini, che ti parte dal profondo del cuore, che ti condiziona l’umore e che ti accompagna per tutta la vita. I club più tifati almercato.it)Ore passate davanti ad uno schermo a seguire i colori che ti hanno fatto innamorare. Centinaia e centinaia di euro spesi per le trasferte o per abbonamenti televisivi, gadget e maglie ufficiali.