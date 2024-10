L'Azzurra Hockey conquista il primo punto in A1: pareggio a Giovinazzo (Di sabato 26 ottobre 2024) Il primo punto in A1 è servito. L'Azzurra Hockey lotta a Giovinazzo e il match valevole per la terza giornata di campionato finisce 3-3.Altre due partite in una settimanaLa squadra di Punset giocherà mercoledì 30 alle 20.45 a Lodi per il recupero della seconda giornata e tornerà in casa Novaratoday.it - L'Azzurra Hockey conquista il primo punto in A1: pareggio a Giovinazzo Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilin A1 è servito. L'lotta ae il match valevole per la terza giornata di campionato finisce 3-3.Altre due partite in una settimanaLa squadra di Punset giocherà mercoledì 30 alle 20.45 a Lodi per il recupero della seconda giornata e tornerà in casa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hockey - primo trofeo stagionale per il pratese Stefano Zampoli - Prato, 6 ottobre 2024 - Lo scorso mese aveva conquistato insieme ai compagni una medaglia di bronzo ai Mondiali di hockey su pista svoltisi a Novara, difendendo la porta della Nazionale. E in attesa della partenza del campionato di Serie A1 ... (Lanazione.it)

Hockey - dopo le soddisfazioni mondiali di Malagoli e Gavioli fari accesi sulle gare di Pico Mirandola e Amatori. La stagione al via - primo step la Coppa Italia - Smaltita la sbornia per i mondiali in Italia, con due modenesi come Malagoli e Gavioli medaglia di bronzo con la maglia azzurra, l’hockey modenese torna a tuffarsi nelle piccole cose di casa nostra, per l’inizio ufficiale della stagione 2024/25 che ... (Sport.quotidiano.net)

Hockey ghiaccio : Bolzano si prende il primo derby in ICE League. Valpusteria sconfitto 5-2 - Il primo derby della stagione è di Bolzano. La formazione altoatesina ha infatti messo a referto la seconda vittoria consecutiva nel Campionato ICE League 2024.2025 di hockey su ghiaccio, regolando Valpusteria per 5-2. Solido il match delle foxes ... (Oasport.it)

LIVE Italia-Argentina 3-2 - Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA : Cocco! Gli azzurri tornano avanti a metà primo tempo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:39 Ora le squadre sembrano un po’ rifiatare. La situazione falli: Argentina 6-2 Italia. 12:00 Ribaltamenti su ogni fronte. Non c’è un attimo di respiro. Timeout Argentina. 12:17 Coccoooooo, Italia ... (Oasport.it)