Lazio-Genoa Gilardino | Abbiamo lavorato bene Balotelli? La sua storia parla da sé

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Lasta facendo ottime cose con giocatori di grande qualità con una identità forte e questo è merito dell’allenatore che ha fatto tanta gavetta e ha meritato sul campo questa panchina importante. Hanno giocatori in grado di determinare all’interno della partita ed abbinano qualità ed esperienza. Sappiamo che squadra andiamo ad affrontare ma da parte mia c’è positività perché è stata una settimana di buon lavoro in cui ho visto tutti che hannomolto e”. Lo ha detto il tecnico del, Albertoin conferenza stampa alla vigilia della partita contro lanella decima giornata di Serie A. La squadra rossoblù ritrova Badelj “ma non so ancora se dall’inizio o a gara in corso considerando che poi giocheremo quattro partite in dodici giorni” e non sono escluse diverse soluzioni tattiche.