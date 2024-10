Inter-Juventus, Inzaghi risponde con la qualità: che trio in mezzo! (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla fisicità della Juventus, l’Inter di Simone Inzaghi proverà a rispondere con la qualità. Zielinski candidato per una maglia dal 1?. qualità – Alla fisicità del centrocampo della Juventus, Simone Inzaghi proverà a rispondere con la qualità di quello dell’Inter. Dalla rifinitura di oggi, infatti, arrivano grosse novità per quanto riguarda il centrocampo nerazzurro. Piotr Zielinski è favorito sia su Kristjan Asllani che su Nicolò Barella per prendere il posto di Hakan Calhanoglu in regia. Il polacco, rientrato mercoledì a Berna dopo l’infortunio rimediato in Nazionale che lo aveva precluso dalla trasferta di Roma, è sulla corsia di sorpasso e si candida per il ruolo da vice Calha. Inzaghi risponde dunque con la qualità: sì, perché il centrocampo formato da Barella, Zielinski e Mkhitaryan, domani alle 18 a San Siro, ne avrà in abbondanza. Inter-news.it - Inter-Juventus, Inzaghi risponde con la qualità: che trio in mezzo! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla fisicità della, l’di Simoneproverà are con la. Zielinski candidato per una maglia dal 1?.– Alla fisicità del centrocampo della, Simoneproverà are con ladi quello dell’. Dalla rifinitura di oggi, infatti, arrivano grosse novità per quanto riguarda il centrocampo nerazzurro. Piotr Zielinski è favorito sia su Kristjan Asllani che su Nicolò Barella per prendere il posto di Hakan Calhanoglu in regia. Il polacco, rientrato mercoledì a Berna dopo l’infortunio rimediato in Nazionale che lo aveva precluso dalla trasferta di Roma, è sulla corsia di sorpasso e si candida per il ruolo da vice Calha.dunque con la: sì, perché il centrocampo formato da Barella, Zielinski e Mkhitaryan, domani alle 18 a San Siro, ne avrà in abbondanza.

