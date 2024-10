Inter-Juventus (domenica 27 ottobre 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Bianconeri ancora in emergenza (Di sabato 26 ottobre 2024) Il derby d’Italia tra Inter e Juve dovrà chiarire alcuni Interrogativi rimasti in sospeso dall’inizio della stagione. I Bianconeri raggiungono San Siro ricordando chiaramente il precedente di febbraio e la sconfitta 1-0 che fece tramontare definitivamente l’illusione che l’ultimo Allegri potesse contendere il titolo ai nerazzurri. La domanda intorno alla squadra di Thiago Motta non InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Inter-Juventus (domenica 27 ottobre 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Bianconeri ancora in emergenza Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Il derby d’Italia trae Juve dovrà chiarire alcunirogativi rimasti in sospeso dall’inizio della stagione. Iraggiungono San Siro ricordando chiaramente il precedente di febbraio e la sconfitta 1-0 che fece tramontare definitivamente l’illusione che l’ultimo Allegri potesse contendere il titolo ai nerazzurri. La domanda intorno alla squadra di Thiago Motta non InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juventus (domenica 27 ottobre 2024 ore 18 : 00) : formazioni - quote - pronostici. Bianconeri ancora in emergenza - Il derby d’Italia tra Inter e Juve dovrà chiarire alcuni interrogativi rimasti in sospeso dall’inizio della stagione. I bianconeri raggiungono San Siro ricordando chiaramente il precedente di febbraio e la sconfitta 1-0 che fece tramontare ... (Infobetting.com)

Inter-Juve - batosta per i bianconeri : non ci sono speranze - Ultimo aggiornamento 25 Ottobre 2024 21:02 di Roberto Naccarella Le ultime su Inter-Juve sono una vera e propria mazzata per i tifosi bianconeri: nessuno poteva aspettarselo. Il big match della nona giornata di Serie A è ovviamente Inter-Juventus. ... (Rompipallone.it)

Champions League - Juventus-Stoccarda : tensione tra ex calciatore dell’Inter Hansi Mueller e i tifosi bianconeri - Il successo dello Stoccarda in casa della Juventus nella partita di Champions League giocata martedì scorso a Torino ha avuto una coda polemica che ha visto protagonisti un gruppo di ‘ambasciatori’ del club tedesco, tra cui l’ex Inter, Hansi ... (Lapresse.it)

Mbangula Juve - contro l’Inter sarà lui la mossa decisiva : quell’idea spiazza i tifosi bianconeri! Le ultime - Mbangula Juve, nel big match contro l’Inter sarà lui la mossa decisiva? Quell’idea spiazza i tifosi bianconeri! Le ultimissime e i dettagli Il tecnico bianconero Thiago Motta sta preparando il prossimo match di campionato contro l’Inter. I ... (Calcionews24.com)