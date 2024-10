Calciomercato.it - Incubo senza fine, un altro crociato: esce dal campo in lacrime

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Scena per certi versi straziante quella della notte scorsa nella squadra di Leo Messi: rischia di essere il quartoconsecutivo Ci sono momenti e immagini che a volte colpiscono per la crudeltà con cui lo sport e più in generale la vita si accanisca su alcuni atleti. Succede in ogni ambito, in ogni disciplina e ad ogni livello, trascendendo il mero aspetto economico, di visibilità . Le scene a cui hanno assistito i tifosi di Inter Miami e Atlanta nella notte italiana riportano proprio alla durezza che il destino può avere, in questo caso nel calcio. Ian Fray (LaPresse) – calciomercato.itLa vittima è in questo caso Ian Fray, giovane difensore centrale in forza proprio alla franchigia di Messi campione nell’ultima Eastern Conference. Classe 2002, come pochi ha un conto apertissimo con la sorte ed è pure in credito di parecchio.