Il genio dei laser si trasferisce in Cina. Ma scatta l'allarme: "Può aiutare Pechino a sviluppare nuove armi" (Di sabato 26 ottobre 2024) Gerard Mourou, accademico francese premio Nobel per la Fisica nel 2018 e tra i massimi esperti degli studi sui laser, ha scelto di entrare a far parte della Peking University Ilgiornale.it - Il genio dei laser si trasferisce in Cina. Ma scatta l'allarme: "Può aiutare Pechino a sviluppare nuove armi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Gerard Mourou, accademico francese premio Nobel per la Fisica nel 2018 e tra i massimi esperti degli studi sui, ha scelto di entrare a far parte della Peking University

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il genio dei laser si trasferisce in Cina. Ma scatta l'allarme: "Può aiutare Pechino a sviluppare nuove armi" - Gerard Mourou, accademico francese premio Nobel per la Fisica nel 2018 e tra i massimi esperti degli studi sui laser, ha scelto di entrare a far parte della Peking University ... (ilgiornale.it)

In guerra la fantascienza è già realtà: i raggi laser usati per abbattere i droni - All'inizio dell’anno l'esercito americano ha abbattuto una serie di droni ostili in Medio Oriente utilizzando un'arma a lungo considerata più fantascientifica che reale: ... (milanofinanza.it)