Il collant colorato è tornato ed è il trend dell’autunno | come indossarlo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il lookpunta sui colori: accesi, vibranti, capaci di regalare un tocco di carattere a ogni outfit. E il capo da indossare e da sfoggiare senza timore, per regalare vibes diverse, sono le calze: non più (solo) nere o marroni, ma declinate in tantissime nuance diverse, cosìdiverso è il livello di coprenza da scegliere sulla base delle temperature e dell’abito. Spazio a rosso, verde, azzurro, ai colori intensi che non passano inosservati e che si sposano alla perfezione con outifit sobri ed eleganti, oppure in cui la mescolanza di colori crea contrasti inediti. A mostrarcisfoggiarli, ad esempio, è stata Sarah Jessica Parker, vera regina di stile, che li ha indossati per arrivare sul set di And Just Like That, in un turchese intenso che si abbina al maglione e gioca con i contrasti con la gonna.