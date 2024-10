Il Cittadella si sgretola a Carrara in 38'! Sconfitta amara per l'ex Dal Canto (Di sabato 26 ottobre 2024) Un compleanno da dimenticare per il direttore generale Stefano Marchetti. In 37' minuti la Carrarese segna tre gol al Cittadella e rende amaro anche il ritorno allo stadio dei Marmi del grande ex, mister Alessandro Dal Canto. Doppietta di Cerri, terzo sigillo di Cherubini, un Kastrati imperfetto Padovaoggi.it - Il Cittadella si sgretola a Carrara in 38'! Sconfitta amara per l'ex Dal Canto Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un compleanno da dimenticare per il direttore generale Stefano Marchetti. In 37' minuti la Carrarese segna tre gol ale rende amaro anche il ritorno allo stadio dei Marmi del grande ex, mister Alessandro Dal. Doppietta di Cerri, terzo sigillo di Cherubini, un Kastrati imperfetto

