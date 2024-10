Giorgia Collomb fatica al debutto in Coppa del Mondo: Brignone e Bassino avevano fatto meglio all’esordio (Di sabato 26 ottobre 2024) Giorgia Collomb ha fatto il proprio esordio nella Coppa del Mondo di sci alpino all’età di 18 anni e 9 giorni, cimentandosi nella prima manche del gigante di Soelden. L’atleta originaria di La Thuile, che è diventata maggiorenne lo scorso 17 ottobre, ha cercato di esprimersi nel miglior modo possibile sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, dove oggi ha preso il via la stagione del massimo circuito internazionale itinerante, e ha chiuso al 54mo posto con un ritardo di 5.81 dalla statunitense Mikaela Shiffrin. Dopo un buon avvio (20 centesimi di ritardo alla prima fotocellula), l’azzurra è progressivamente scivolata indietro (1.67 accumulati nel secondo intermedio, altri 2.87 raccolti nel terzo settore e 1. Oasport.it - Giorgia Collomb fatica al debutto in Coppa del Mondo: Brignone e Bassino avevano fatto meglio all’esordio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)hail proprio esordio nelladeldi sci alpino all’età di 18 anni e 9 giorni, cimentandosi nella prima manche del gigante di Soelden. L’atleta originaria di La Thuile, che è diventata maggiorenne lo scorso 17 ottobre, ha cercato di esprimersi nel miglior modo possibile sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, dove oggi ha preso il via la stagione del massimo circuito internazionale itinerante, e ha chiuso al 54mo posto con un ritardo di 5.81 dalla statunitense Mikaela Shiffrin. Dopo un buon avvio (20 centesimi di ritardo alla prima fotocellula), l’azzurra è progressivamente scivolata indietro (1.67 accumulati nel secondo intermedio, altri 2.87 raccolti nel terzo settore e 1.

