Forum, produttore a processo per molestie: parla giornalista Mediaset (Di sabato 26 ottobre 2024) Una giornalista trentenne, attualmente impiegata in Mediaset, ha denunciato ex produttore di Forum di Barbara Palombelli per molestie sessuali. L'episodio risale all'estate del 2022, durante un incontro che avrebbe dovuto essere un colloquio professionale, ma che si è trasformato, secondo l'accusa, in un vero e proprio incubo per la giovane. Ora, il produttore, un nome di spicco all'interno dell'azienda, è stato rinviato a giudizio dalla quinta sezione del Tribunale di Roma e dovrà affrontare un processo. I fatti emersi descrivono una situazione inquietante. La giornalista, che all'epoca era stata assunta con un contratto a tempo determinato, aveva ottenuto un incontro con il produttore per discutere delle sue mansioni e delle possibilità di crescita all'interno Mediaset. In un primo momento, tutto sembrava procedere in maniera normale. Tvpertutti.it - Forum, produttore a processo per molestie: parla giornalista Mediaset Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Unatrentenne, attualmente impiegata in, ha denunciato exdidi Barbara Palombelli persessuali. L'episodio risale all'estate del 2022, durante un incontro che avrebbe dovuto essere un colloquio professionale, ma che si è trasformato, secondo l'accusa, in un vero e proprio incubo per la giovane. Ora, il, un nome di spicco all'interno dell'azienda, è stato rinviato a giudizio dalla quinta sezione del Tribunale di Roma e dovrà affrontare un. I fatti emersi descrivono una situazione inquietante. La, che all'epoca era stata assunta con un contratto a tempo determinato, aveva ottenuto un incontro con ilper discutere delle sue mansioni e delle possibilità di crescita all'interno. In un primo momento, tutto sembrava procedere in maniera normale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Forum - produttore della trasmissione a processo per molestie dopo la denuncia di una giornalista - Una giornalista trentenne impiegata in Mediaset ha denunciato per molestie sessuali un noto produttore della storica trasmissione Forum. L’episodio sarebbe avvenuto durante un colloquio di lavoro, in un momento in cui i due si trovavano da soli. ... (Caffeinamagazine.it)

Processo per molestie in Mediaset : produttore di Forum accusato da giovane giornalista - Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di molestie sessuali ha sollevato un polverone all’interno di Mediaset, coinvolgendo un produttore della storica trasmissione Forum. Una giovane giornalista, di soli trent’anni, ha presentato una ... (Gaeta.it)

Produttore della trasmissione Forum a processo per molestie dopo la denuncia di una giovane giornalista - L'uomo, sessant'anni, è stato allontanato da Mediaset. Ieri in aula la deposizione della ragazza: "Mi ha chiamato per un colloquio. Dopo tanti complimenti mi ha baciata e iniziato a palpare ovunque".Continua a leggere (Fanpage.it)