Elezioni Liguria, scontro Schlein-Meloni: “Dà i numeri, mente sulla sanità”. “A sinistra scarsissimi in matematica” (Di sabato 26 ottobre 2024) La chiusura della campagna elettorale del centrodestra per Marco Bucci è stata fagocitata dalla volontà dei leader di celebrare i due anni di governo Meloni, tra i risultati rivendicati dalla destra la leader di Fratelli d’Italia non esita a citare gli stanziamenti sulla sanità: “Nel 2025 con questa manovra ci saranno 136,5 miliardi di euro. Prendete la calcolatrice, sono 22 miliardi di euro in più rispetto al 2019. Quanto spenderà nel 2025 lo Stato italiano per ogni cittadino sulla salute? Quasi 400 euro a cittadino in più al 2019 – i calcoli della presidente del Consiglio – Come si faccia a sostenere che questo significa tagliare i soldi sulla sanità per me è un assoluto mistero, poi certo, può essere che a sinistra siano proprio scarsissime in matematica, gli regaleremo una calcolatrice”. Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Liguria, scontro Schlein-Meloni: “Dà i numeri, mente sulla sanità”. “A sinistra scarsissimi in matematica” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La chiusura della campagna elettorale del centrodestra per Marco Bucci è stata fagocitata dalla volontà dei leader di celebrare i due anni di governo, tra i risultati rivendicati dalla destra la leader di Fratelli d’Italia non esita a citare gli stanziamenti: “Nel 2025 con questa manovra ci saranno 136,5 miliardi di euro. Prendete la calcolatrice, sono 22 miliardi di euro in più rispetto al 2019. Quanto spenderà nel 2025 lo Stato italiano per ogni cittadinosalute? Quasi 400 euro a cittadino in più al 2019 – i calcoli della presidente del Consiglio – Come si faccia a sostenere che questo significa tagliare i soldiper me è un assoluto mistero, poi certo, può essere che asiano proprio scarsissime in, gli regaleremo una calcolatrice”.

