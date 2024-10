Ilgiornale.it - E messicano il migliore cocktail bar del mondo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Handshake Speakeasy di Città del Messico primo nella World’s Fifty Best Bar del 2024, svelata a Madrid. In classifica quattro locali italiani, uno a Roma (Drink Kong, 33°), uno a Firenze (Locale, 36°) e due a Milano (Moebius 38° e 1930 50°). E nella lista fino al centesimo posto anche Freni e Frizioni di Roma (53°), L’Antiquario di Napoli (78°) e Camparino in Galleria di Milano (92°)