Duro colpo alla violenza negli stadi: 21 daspo emessi contro ultras tarantini a Vicenza (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La lotta contro la violenza negli stadi italiani continua con fermezza. Il Questore di Vicenza, Dario Sallusto, ha deciso di adottare misure severe nei confronti dei tifosi tarantini coinvolti negli scontri avvenuti durante la partita tra Vicenza e Taranto del 18 maggio. Sono stati infatti emessi 21 provvedimenti di daspo, che impediranno ai tifosi di accedere a qualsiasi impianto sportivo nazionale e internazionale per un periodo che va da 3 a 5 anni. Questi eventi rispecchiano l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza negli eventi sportivi, un tema sempre più delicato e cruciale nel panorama calcistico italiano. I dettagli dei daspo e le restrizioni imposte I daspo emessi dal Questore Sallusto stabiliscono restrizioni severe per i tifosi coinvolti nei disordini. Gaeta.it - Duro colpo alla violenza negli stadi: 21 daspo emessi contro ultras tarantini a Vicenza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La lottalaitaliani continua con fermezza. Il Questore di, Dario Sallusto, ha deciso di adottare misure severe nei confronti dei tifosicoinvoltiscontri avvenuti durante la partita trae Taranto del 18 maggio. Sono stati infatti21 provvedimenti di, che impediranno ai tifosi di accedere a qualsiasi impianto sportivo nazionale e internazionale per un periodo che va da 3 a 5 anni. Questi eventi rispecchiano l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezzaeventi sportivi, un tema sempre più delicato e cruciale nel panorama calcistico italiano. I dettagli deie le restrizioni imposte Idal Questore Sallusto stabiliscono restrizioni severe per i tifosi coinvolti nei disordini.

