Sbircialanotizia.it - Droga. L’esperto di dipendenze: “Cocaina rosa, fentanil e nuovi mix, questione di marketing”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Gatti: "Così il mercato spinge le novità usando i social e i media per renderle accattivanti e desiderabili. Non sottovalutiamo il rischio di un effetto 'spot/influencer'" "C'è qualcosa che mi preoccupa in tutta questa storia della, del, deimix" che si affacciano nel mondo delle droghe. A parlare è Riccardo Gatti,