Diluvio nella notte, emergenza maltempo in Toscana: strade come fiumi, acqua nelle case (Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 – È emergenza maltempo in Toscana. Nel corso della notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre un violento temporale e precipitazioni abbondanti hanno di nuovo messo in ginocchio le province di Pisa e Livorno. Molte vie e zone di Cecina sono state allagate. L’acqua è riuscita a entrare in alcuni seminterrati, condomini, case ai piani bassi. Alle Badie, frazione di Castellina Marittima, un affluente è esondato e un vero e proprio fiume è iniziato a scorrere tra le vie della frazione. Qua sotto gli aggiornamenti in tempo reale: Lanazione.it - Diluvio nella notte, emergenza maltempo in Toscana: strade come fiumi, acqua nelle case Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 – Èin. Nel corso dellatra venerdì 25 e sabato 26 ottobre un violento temporale e precipitazioni abbondanti hanno di nuovo messo in ginocchio le province di Pisa e Livorno. Molte vie e zone di Cecina sono state allagate. L’è riuscita a entrare in alcuni seminterrati, condomini,ai piani bassi. Alle Badie, frazione di Castellina Marittima, un affluente è esondato e un vero e proprio fiume è iniziato a scorrere tra le vie della frazione. Qua sotto gli aggiornamenti in tempo reale:

