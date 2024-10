Ilrestodelcarlino.it - Da Baveno 15mila euro per il Carisport

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Solidarietà sotto rete. In seguito all’alluvione che ha colpito il territorio cesenate nel maggio del 2023, il Comune di, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sin da subito si era adoperato organizzando una raccolta fondi da destinare a iniziative indicate dalle stesse comunità colpite, in accordo con il Comune di Cesena. In questo caso la somma ricavata, tramutata in un assegno del valore di 15.000, è stata destinata al Volley Club che ha dovuto fare i conti con ingenti danni arrecati alle proprie attrezzature presenti all’interno del. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi, quando il sindaco cesenate Enzo Lattuca si è recato in Piemonte.