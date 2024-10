Cosma Vela, oggi al Passetto l’avversario sarà Lazio Nuoto (Di sabato 26 ottobre 2024) La Cosma Vela Ancona torna in acqua oggi pomeriggio alle 15.30 per il secondo turno del campionato nazionale di pallaNuoto femminile di serie A1, alla piscina del Passetto le doriche affrontano la Lazio, sempre a porte chiuse ma in diretta streaming. Sabato scorso le ragazze di coach Milko Pace sono uscite sconfitte dal primo confronto stagionale di campionato contro le campionesse d’Italia dell’Orizzonte Catania, stessa cosa è accaduta alla Lazio Nuoto, costola della polisportiva Lazio che vanta anche la squadra di calcio in serie A, che ha perso il confronto con il Bogliasco. Cosma Vela e Lazio, tra l’altro, sono le due formazioni neopromosse, salite entrambe dai playoff di serie A2 dello scorso anno. Ilrestodelcarlino.it - Cosma Vela, oggi al Passetto l’avversario sarà Lazio Nuoto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) LaAncona torna in acquapomeriggio alle 15.30 per il secondo turno del campionato nazionale di pallafemminile di serie A1, alla piscina delle doriche affrontano la, sempre a porte chiuse ma in diretta streaming. Sabato scorso le ragazze di coach Milko Pace sono uscite sconfitte dal primo confronto stagionale di campionato contro le campionesse d’Italia dell’Orizzonte Catania, stessa cosa è accaduta alla, costola della polisportivache vanta anche la squadra di calcio in serie A, che ha perso il confronto con il Bogliasco., tra l’altro, sono le due formazioni neopromosse, salite entrambe dai playoff di serie A2 dello scorso anno.

