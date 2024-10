Sport.quotidiano.net - Ciclismo, assegnato all'U.C. Lucchese il Campionato Italiano Under 23 del 2026

(Di sabato 26 ottobre 2024) Lucca, 26 ottobre 2024 - E’ statoall’Unione Ciclistica 1948 presieduta da Angelo Battaglia, il23 per la stagione. Un traguardo di prestigio per la società che nei mesi scorsi aveva presentato la sua candidatura ufficiale chiedendo l’organizzazione del tricolore per la stagione 2025 o. Il Consiglio Federale nella sua ultima riunione ha accolto la richiesta e per il Trofeo Città di Lucca sarà un ulteriore salto di qualità ed un valore aggiunto. Un evento importante per tutta la città e sicuramente il Comune di Lucca già vicino alla gara nelle ultime edizioni, sarà un partner importante. In attesa del, il Trofeo Città di Lucca, edizione n. 54, si svolgerà a livello nazionale come avvenuto quest’anno con il successo di Andrea Guerra della Zalf Euromobil Desirèe Fior, alla data del 21 settembre 2025. L’U.C.