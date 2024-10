Chi è Stefano Nazzi, la voce più nota del crime italiano, stasera su Rai 2 con Delitti in famiglia (Di sabato 26 ottobre 2024) Stefano Nazzi è un giornalista noto per il suo podcast su Il Post, Indagini, dove racconta i casi più importanti della cronaca nera italiana, in maniera accurata e coinvolgente. Da stasera torna su Rai 2 con la seconda stagione del programma Delitti in famiglia in cui affronta storie di omicidi maturati in ambito familiare. Si comincia con la morte del giovane Marco Vannini, ucciso dal padre della sua fidanzata Martina, Antonio Ciontoli, nella sera del 17 maggio del 2015. Nazzi nasce a Roma il 22 ottobre del 1961. Vive però da sempre a Milano dove inizia la sua carriera nel mensile Class e nel settimanale MF Milano Finanza. Diventa giornalista professionista nel marzo del 1991, dopo aver lavorato in vari settimanali del gruppo Mondadori. Nel 2002 diventa vicedirettore del magazine Donna, diretto da Daria Bignardi. Cultweb.it - Chi è Stefano Nazzi, la voce più nota del crime italiano, stasera su Rai 2 con Delitti in famiglia Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di sabato 26 ottobre 2024)è un giornalista noto per il suo podcast su Il Post, Indagini, dove racconta i casi più importanti della cronaca nera italiana, in maniera accurata e coinvolgente. Datorna su Rai 2 con la seconda stagione del programmainin cui affronta storie di omicidi maturati in ambito familiare. Si comincia con la morte del giovane Marco Vannini, ucciso dal padre della sua fidanzata Martina, Antonio Ciontoli, nella sera del 17 maggio del 2015.nasce a Roma il 22 ottobre del 1961. Vive però da sempre a Milano dove inizia la sua carriera nel mensile Class e nel settimanale MF Milano Finanza. Diventa giornalista professionista nel marzo del 1991, dopo aver lavorato in vari settimanali del gruppo Mondadori. Nel 2002 diventa vicedirettore del magazine Donna, diretto da Daria Bignardi.

