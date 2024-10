Quotidiano.net - Chi è Sophia Bush, che interpreta Cass Beckman in ‘Grey's Anatomy 21’

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una delle novità di’s21’ è la new entryAnna, nota anche nella moda e sul fronte dell’impegno sociale. A renderla famosa nella recitazione è stato, in particolare, il ruolo di Brooke Davis nella serie drammatica ‘One Tree Hill’. Nella sua filmografia rientrano anche film popolari e di successo come ‘John Tucker Must Die’, ‘The Hitcher’ e ‘The Narrows’. Dal 2014 al 2017, lahato il detective Erin Lindsay nella serie poliziesca ‘Chicago P.D.’.La nuova stagione di’s’ è cominciata a settembre negli Stati Uniti. Il debutto dellaè previsto nell’episodio in programma il 7 novembre 2024. Il finale della stagione 20 della serie si era focalizzata in particolare sul conflitto tra Meredith e Catherine Fox (rispettivamente, Ellen Pompeo e Debbie Allen).