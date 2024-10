Casertana a Benevento con tre assenze: i convocati di mister Iori (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI timori dei giorni scorsi hanno trovato riscontro nelle convocazioni di mister Iori per il match che la Casertana disputerà domani al “Ciro Vigorito” contro il Benevento. Per il match nel Sannio il tecnico dei falchetti ha chiamato 24 calciatori: out Heinz e Damian, in settimana alle prese con fastidi di natura muscolare oltre il lungodegente Galletta. Ci saranno, invece, i due ex giallorossi Asencio e Carretta. Prima chiamata per il difensore della Primavera classe 2006 Luca Giugno. Questa la lista dei convocati: PortieriPareiko Vilardi Zanellati DifensoriBacchetti Fabbri Falasca Gatti Giugno Kontek Mancini Rocca Centrocampisti Bianchi Collodel Deli Matese Paglino Proia Attaccanti Asencio Bakayoko Capasso Carretta Iuliano Salomaa Satriano L'articolo Casertana a Benevento con tre assenze: i convocati di mister Iori proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Casertana a Benevento con tre assenze: i convocati di mister Iori Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI timori dei giorni scorsi hanno trovato riscontro nelle convocazioni diper il match che ladisputerà domani al “Ciro Vigorito” contro il. Per il match nel Sannio il tecnico dei falchetti ha chiamato 24 calciatori: out Heinz e Damian, in settimana alle prese con fastidi di natura muscolare oltre il lungodegente Galletta. Ci saranno, invece, i due ex giallorossi Asencio e Carretta. Prima chiamata per il difensore della Primavera classe 2006 Luca Giugno. Questa la lista dei: PortieriPareiko Vilardi Zanellati DifensoriBacchetti Fabbri Falasca Gatti Giugno Kontek Mancini Rocca Centrocampisti Bianchi Collodel Deli Matese Paglino Proia Attaccanti Asencio Bakayoko Capasso Carretta Iuliano Salomaa Satriano L'articolocon tre: idiproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso Benevento-Casertana - le parole di Auteri : “In tanti stanno bene - scelte difficili” - Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento è atteso domani dal derby al “Ciro Vigorito” contro la Casertana (ore 15:30), gara che in caso di successo potrebbe permetterebbe ai giallorossi di aumentare l’attuale +4 sulle seconde considerando gli ... (Anteprima24.it)

Benevento-Casertana - Iori : "Affrontiamo una squadra forte e siamo in emergenza - servirà una prestazione perfetta" - Nuovo derby alle porte per la Casertana. Reduce dalla vittoria contro la Cavese, la squadra di Manuel Iori si prepara alla sfida contro il Benevento. Il tecnico rossoblù presenta il match in conferenza stampa: "La squadra arriva al match un po' in ... (Casertanews.it)

Benevento-Casertana - i convocati di mister Auteri - Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per l’11^ giornata del campionato di Serie C Now, Benevento-Casertana. Assenti solo ... (Anteprima24.it)

Verso Benevento-Casertana - possibili due novità nell’undici iniziale - Tempo di lettura: 2 minutiA due giorni dal fischio d’inizio del derby contro la Casertana al “Ciro Vigorito”, ci sono un paio di possibili cambi nell’undici iniziale rispetto al Sorrento nella testa di mister Auteri, ma il tecnico di Floridia non ... (Anteprima24.it)