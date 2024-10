Quotidiano.net - Bostrico tipografo e alberi malati dal Trentino al Molise

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Isernia, 26 ottobre 2024 – Le ultime tracce delci portano in, nella riserva patrimonio Unesco di Montedimezzo (Isernia), siamo tra i comuni di Vastogirardi e San Pietro Avellana. Ma cosa sta succedendo? Vespa Orientalis trovata in Germania: che cosa significa Avevamo lasciato questo minuscolo coleottero - misura appena tre-cinque millimetri - nei boschi di abete rosso delle Alpi, devastati dalla tempesta Vaia. In qualche modo un lasciapassare per il, piccolo sì ma capace di piegare i giganti, malconci. Nessuna meraviglia trovarlo anche al Sud, è la didascalia di Nicola Bressi, entomologo e naturalista triestino. Premette: “Non stiamo parlando di una specie aliena. Ilè sempre stato presente in tutta Italia. In mezza Europa, addirittura in Nordafrica. Ne esistono tante specie, l’ips typographus è la più diffusa”.