Dailymilan.it - Bologna-Milan, prima l’idea Como poi Empoli e a sorpresa il rinvio: in Lega litigano! La ricostruzione

(Di sabato 26 ottobre 2024)le pisteedo l’ipotesi a porte chiuse: poi aile i litigi in. Che caos! Un vero e proprio caos! La sfida tra, che sarebbe dovuta andare in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle 18 allo stadio dall’Ara, ha creato un precedente con tanto di forti discussioni e addirittura litigi inper via delle decisioni prese. Partiamo dall’inizio: nella giornata di giovedì 24 ottobre circolano voci di un possibiledella sfida per via del maltempo che ha colpito il capoluogo emiliano. Il sindaco Matteo Lepore decide, così, di annullare la partita. La, però, non è d’accordo con la decisione e non la accoglie in maniera ufficiale. Si cercano, quindi, delle alternative per far disputare la gara, visto il calendario ricco di impegni.