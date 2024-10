Sport.quotidiano.net - Bisoli "Sono favoriti, ma abbiamo le nostre armi"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Come affrontare al Mapei Stadium questo straripante Sassuolo? Cerca di spiegarlo Pierpaolo: "Sarebbe fuori luogo impostare la partita comefatto contro il Napoli in Coppa Italia. Il Sassuolo è favorito, ha segnato 11 reti nelle ultime due partite, dispone di una rosa importantissima, ha giocatori di categoria superiore, sulla carta dovrebbe fare un torneo a sé, ma conosco bene la Serie B e so che dovranno lottare ogni partita, lo sa anche Grosso che ha già vinto questo campionato. Rispettiamo il Sassuolo ma non lo temiamo perché non c’è quel dislivello che c’era come contro il Napoli. Ai neroverdi non si posconcedere spazi, ma pure noileper fare bene, comedimostrato anche nel secondo tempo contro il Palermo. Siamo la seconda squadra del campionato per quanto riguarda i secondi tempi e la terzultima per i primi.