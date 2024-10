Berco, giorni di passione. Settimana decisiva. Ipotesi ritiro mobilità entro la fine di ottobre (Di sabato 26 ottobre 2024) Si prenderanno una Settimana di tempo i vertici di Berco per decidere se ritirare le procedure di mobilità prima dell’incontro al ministero delle Imprese e Made in Italy del 5 novembre. Questa la richiesta all’azienda avanzata ieri dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, dalle istituzioni e dalle organizzazioni sindacali, nell’ambito del tavolo regionale di salvaguardia occupazionale Berco di Copparo, "con lo scopo – si legge nella nota emessa dalla Regione – di creare i presupposti per un confronto sul piano industriale che apra una nuova discussione sul futuro produttivo ed eviti gli esuberi e un preoccupante ridimensionamento aziendale e dell’indotto". Ilrestodelcarlino.it - Berco, giorni di passione. Settimana decisiva. Ipotesi ritiro mobilità entro la fine di ottobre Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si prenderanno unadi tempo i vertici diper decidere se ritirare le procedure diprima dell’incontro al ministero delle Imprese e Made in Italy del 5 novembre. Questa la richiesta all’azienda avanzata ieri dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, dalle istituzioni e dalle organizzazioni sindacali, nell’ambito del tavolo regionale di salvaguardia occupazionaledi Copparo, "con lo scopo – si legge nella nota emessa dalla Regione – di creare i presupposti per un confronto sul piano industriale che apra una nuova discussione sul futuro produttivo ed eviti gli esuberi e un preoccupante ridimensionamento aziendale e dell’indotto".

