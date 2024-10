Beppe Grillo asfalta Conte: “È come il mago di Oz, si faccia il suo partito. Il Movimento? È estinto” (Di sabato 26 ottobre 2024) Storie tesissime tra Conte e Grillo, dopo che il leader del M5S ha di fatto estromesso il fondatore. Grillo questa volta ha attaccato Conte in un video postato sul suo sito, definendolo il “mago di Oz” e invitandolo a formarsi il suo partito con un manifesto con la sua faccia con la scritta “Oz e i 22 mandati”. “Potrebbe anche arrivare all’8%”, ha aggiunto con ironia rivendicando poi il diritto all’estinzione del Movimento 5 Stelle, decretando di fatto la morte del partito. Grillo contro Conte: “Questa è bassa democrazia” Dopo aver detto che c’è qualcosa che non quadra in seguito al suo “licenziamento” imposto da Conte, ha parlato delle elezioni in Liguria ed Emilia Romagna. “I candidati che appoggiano questo Movimento progressista di sinistra chi li ha votati? C’è stata una votazione dal basso? Sarebbe la democrazia dal basso. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Storie tesissime tra, dopo che il leader del M5S ha di fatto estromesso il fondatore.questa volta ha attaccatoin un video postato sul suo sito, definendolo il “di Oz” e invitandolo a formarsi il suocon un manifesto con la suacon la scritta “Oz e i 22 mandati”. “Potrebbe anche arrivare all’8%”, ha aggiunto con ironia rivendicando poi il diritto all’estinzione del5 Stelle, decretando di fatto la morte delcontro: “Questa è bassa democrazia” Dopo aver detto che c’è qualcosa che non quadra in seguito al suo “licenziamento” imposto da, ha parlato delle elezioni in Liguria ed Emilia Romagna. “I candidati che appoggiano questoprogressista di sinistra chi li ha votati? C’è stata una votazione dal basso? Sarebbe la democrazia dal basso.

