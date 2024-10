Avellino-Messina, Biancolino: "Gara insidiosa, ma dobbiamo andare avanti come un treno. Ecco come stanno Vano, Rocca e Redan" (Di sabato 26 ottobre 2024) L'Avellino torna allo Stadio Partenio-Lombardi. La squadra biancoverde, reduce da quattro vittorie e da cinque risultati utili consecutivi, attende il Messina per l'undicesima giornata del campionato. Mister Raffaele Biancolino interviene in conferenza stampa e presenta la Gara, in programma Avellinotoday.it - Avellino-Messina, Biancolino: "Gara insidiosa, ma dobbiamo andare avanti come un treno. Ecco come stanno Vano, Rocca e Redan" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'torna allo Stadio Partenio-Lombardi. La squadra biancoverde, reduce da quattro vittorie e da cinque risultati utili consecutivi, attende ilper l'undicesima giornata del campionato. Mister Raffaeleinterviene in conferenza stampa e presenta la, in programma

Avellino-Messina, probabili formazioni: Liotti scalpita a sinistra - Raffaele Biancolino dunque ha diversi dubbi da risolvere e nodi da ... Più di 1500 i biglietti venduti, da Messina arriveranno circa 150 supporter per una sfida dal sapore antico e un po' amaro: la ... (ilmattino.it)

Messina verso Avellino con due dubbi: Anatriello e Petrucci non si sono allenati con la squadra ieri - Rifinitura decisiva per capire se l’attaccante Gennaro Anatriello sarà tra i convocati della sfida in programma domani al “Partenio” di Avellino. L’attaccante non si è allenato con la squadra ieri e r ... (messina.gazzettadelsud.it)

Messina, ancora fermi Cominetti e Petrucci. Per Anatriello rifinitura decisiva - Penultimo allenamento della settimana in città per il Messina, che è tornato al Marullo di Bisconte. Ancora fermi Martino Cominetti, il centrocampista Davide Petrucci e il capocannoniere di squadra Ge ... (messinasportiva.it)

Un Avellino rinato sarà il prossimo avversario del Messina - La formazione campana annovera tra le sue file Raffaele Russo, ex del Messina. Il modulo preferito da mister Biancolino è il 4-3-1-2, quando c’era Pazienza invece gli irpini si schieravano con il ... (tempostretto.it)