Arrivano sei nuove aree pedonali nel centro storico: ecco dove saranno (Di sabato 26 ottobre 2024) Portico d’Ottavia, Navona, Pantheon, Tridente, Trevi-Quirinale e Ansa Barocca ospiteranno sei isole ambientali. La Giunta capitaolina ha annunciato interventi di pedonalizzazione e riqualificazione del centro storico, per la tutela e il benessere dei cittadini. Fanpage.it - Arrivano sei nuove aree pedonali nel centro storico: ecco dove saranno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Portico d’Ottavia, Navona, Pantheon, Tridente, Trevi-Quirinale e Ansa Barocca ospiteranno sei isole ambientali. La Giunta capitaolina ha annunciato interventi dizzazione e riqualificazione del, per la tutela e il benessere dei cittadini.

