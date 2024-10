Anziana muore cercando di spegnere un incendio in casa: la vittima è l’85enne Greta Pellicelli (Di sabato 26 ottobre 2024) Parma, 26 ottobre 2024 - È morta cercando di spegnere un incendio Greta Pellicelli, la donna di 85 anni trovata senza vita nella sua abitazione nel Parmense. La tragedia è accaduta ieri sera a Coenzo, una frazione del comune di Sorbolo, vicino a Parma. Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare le fiamme mentre l’Anziana si trovava sola in casa. Secondo quanto si è appreso, il rogo è scoppiato intorno alle 21. Secondo una prima ipotesi si tratterebbe di un incidente domestico: forse un pentolino dimenticato sul gas acceso o uno strofinaccio vicino al fornello. I soccorsi sono stati tempestivi, sul posto due squadre dei vigili del fuoco e gli operatori del 118. Al loro arrivo, però, l'Anziana era già deceduta. La procura di Parma, che coordina le indagini dei carabinieri, ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. Ilrestodelcarlino.it - Anziana muore cercando di spegnere un incendio in casa: la vittima è l’85enne Greta Pellicelli Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Parma, 26 ottobre 2024 - È mortadiun, la donna di 85 anni trovata senza vita nella sua abitazione nel Parmense. La tragedia è accaduta ieri sera a Coenzo, una frazione del comune di Sorbolo, vicino a Parma. Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare le fiamme mentre l’si trovava sola in. Secondo quanto si è appreso, il rogo è scoppiato intorno alle 21. Secondo una prima ipotesi si tratterebbe di un incidente domestico: forse un pentolino dimenticato sul gas acceso o uno strofinaccio vicino al fornello. I soccorsi sono stati tempestivi, sul posto due squadre dei vigili del fuoco e gli operatori del 118. Al loro arrivo, però, l'era già deceduta. La procura di Parma, che coordina le indagini dei carabinieri, ha disposto l'autopsia sul corpo della

