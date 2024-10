“Addio al Grande Fratello il lunedì”. Perché lo spostano, la decisione Mediaset: quando va in onda (Di sabato 26 ottobre 2024) Rivoluzione improvvisa a Mediaset, che ha preso diverse decisioni che hanno coinvolto anche il Grande Fratello. Ci sarà infatti un altro programma al posto di Alfonso Signorini tra non molto, anche se poi è stato spiegato tutto nei minimi dettagli e la gente ha scoperto che fine farà il reality show. Che tra l’altro in questo periodo è in fermento per le varie dinamiche. Il Grande Fratello, su decisione di Mediaset, non dovrebbe avere più la sua collocazione originaria. L’altro programma dovrebbe prendere il suo posto e quindi i telespettatori devono abituarsi ad alcuni cambiamenti. Non sappiamo tra l’altro se questi saranno davvero quelli definitivi o se ce ne saranno altri nelle prossime settimane. Leggi anche: “Ora non so come fare”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Rivoluzione improvvisa a, che ha preso diverse decisioni che hanno coinvolto anche il. Ci sarà infatti un altro programma al posto di Alfonso Signorini tra non molto, anche se poi è stato spiegato tutto nei minimi dettagli e la gente ha scoperto che fine farà il reality show. Che tra l’altro in questo periodo è in fermento per le varie dinamiche. Il, sudi, non dovrebbe avere più la sua collocazione originaria. L’altro programma dovrebbe prendere il suo posto e quindi i telespettatori devono abituarsi ad alcuni cambiamenti. Non sappiamo tra l’altro se questi saranno davvero quelli definitivi o se ce ne saranno altri nelle prossime settimane. Leggi anche: “Ora non so come fare”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Federica Petagna - dopo Temptation Island entra al Grande Fratello? L’indiscrezione - Federica Petagna è stata una delle protagoniste dell’ultima stagione di Temptation Island, andata in onda, quest’anno, con due diverse edizioni, una estiva e una autunnale, conclusasi lo scorso martedì 22 ottobre 2024. In quest’ultima serie del ... (Dilei.it)

Palinsesto “ballerino” Mediaset : Grande Fratello si sposta - quando andrà in onda La Talpa e This is me - Il Grande Fratello torna a spostarsi nel palinsesto Mediaset, passando al martedì dal 12 novembre. Anche La Talpa cambia serata, prendendo il lunedì. Ecco i dettagli. L'articolo Palinsesto “ballerino” Mediaset: Grande Fratello si sposta, quando ... (Blogtivvu.com)

“Ora non so come fare”. Grande Fratello - per Shaila è il momento della preoccupazione : “Ho paura” - Da qualche giorno Shaila è andata insieme a Lorenzo al Grande Fratello spagnolo e ora ha fatto alcune dichiarazioni importanti. Il suo ritorno in Italia si sta avvicinando a grandi passi e i suoi timori stanno aumentando in maniera esponenziale. E ... (Caffeinamagazine.it)

Anche il più sfigato degli impiegati accede all’anagrafe clienti : il Grande Fratello è in banca - Non è il caso di immaginarlo come un pericolosissimo hacker, uno di quei nerd relegati nell’angolo di una cantinola tra schermi, pc, cavi e scatole infernali, immerso in una realtà quasi distopica e governata da una fitta rete di codici e linguaggi ... (Ilfattoquotidiano.it)