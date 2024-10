Zonawrestling.net - WWE: Raw potrebbe godere di flessibilità di durata su Netflix

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Come sappiamo, a partire da inizio 2025 Monday Night Raw sbarcherà su. Al momento lo show rosso, in questi ultimi mesi in cui sarà in onda su USA Network, ha unadi 2 ore e non più di 3 come abitualmente. Arrivano ora ulteriori indiscrezioni su quella cheessere la situazione una volta che approderà su. Maggiore? Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter ha parlato di quella cheessere ladi Raw una volta che approderà su. La sensazione è che lo show rosso possa tornare ad avere unadi 3 ore come di consueto. Il giornalista, però, ha evidenziato che Rawdi una maggioree non di unafissa, ossia che ladi ogni puntataessere adattata di volta in volta in base alle esigenze di storyline.