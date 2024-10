Vuole sapere il codice del cellulare della ex, lei si rifiuta: lui tenta di strangolarla e di buttarla di sotto (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'uomo, un 40enne pluripregiudicato, è stato fermato dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli per tentato omicidio aggravato dell'ex moglie, rapina e atti persecutori ai suoi danni. Fanpage.it - Vuole sapere il codice del cellulare della ex, lei si rifiuta: lui tenta di strangolarla e di buttarla di sotto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'uomo, un 40enne pluripregiudicato, è stato fermato dai poliziottiSquadra Mobile di Napoli perto omicidio aggravato dell'ex moglie, rapina e atti persecutori ai suoi danni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuove centrali nucleari - la Lombardia si candida ma il PD vuole sapere in quali città - Il governo vuole di presentare entro fine anno “un soggetto industriale che sia capace di realizzare nel nostro Paese reattori" (Ilgiornale.it)

Risanamento - Arismé cerca ancora case sul mercato : cosa deve sapere chi vuole vendere - Da un lato le ruspe, dall'altro documenti e delibere. Prosegue su piu fronti l'importante opera di risanamento nelle nove aree di intervento censite dove è in corso la demolizione delle baraccopoli. Il lavoro d'ufficio spetta soprattutto ad Arismé ... (Messinatoday.it)

Kanye West e Bianca Censori vicini al divorzio? “Lui è pronto a trasferirsi in Giappone ma lei non ne vuole sapere” - Kanye West e la moglie Bianca Censori stanno per divorziare. La coppia si è raramente esposta sui social e della loro relazione non si sa molto. Dopo la fine della relazione con l’ex compagna Kim Kardashian, il rapper statunitense si era innamorato ... (Ilfattoquotidiano.it)

La Promessa Anticipazioni 6 ottobre 2024 : Manuel tenta di ricucire con Jana ma lei non ne vuole più sapere! - Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 6 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rete4, Manuel cerca di convincere Jana ad accettare il suo regalo mentre Petra fa un dolce regalo a Teresa. (Comingsoon.it)