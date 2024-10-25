Romadailynews.it di 25 ott 2024

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 20:30 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Viabilità DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE. ANCORA FILE SULLA Roma FIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. PERMANGONO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO IN DIREZIONE DEL LITORALE. IN VIA PALOMBARESE SEGNALATO UN INCIDENTE A SANT’ANGELO RomaNO, CODE ALL’ALTEZZA DI VIA BERNINI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
Viabilità Roma da Romadailynews.it

Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 20:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it
Altre notizie su Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 20:30. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 19 : 45 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 19 : 15 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENETE IN ESTERNA COMUNQUE PERMANGONO CODE TRA PONTINA E ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 18 : 45 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER UN INCIDENTE PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA PONTINA E ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 18 : 15 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA NAPOLI RIMOSSO L’INCIDENTE TRA IL NODO A1/A24 ROMA TERAMO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.