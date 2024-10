Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 20:30

(Di venerdì 25 ottobre 2024)DEL 25 OTTOBREORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE. ANCORA FILE SULLAFIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. PERMANGONO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO IN DIREZIONE DEL LITORALE. IN VIA PALOMBARESE SEGNALATO UN INCIDENTE A SANT’ANGELONO, CODE ALL’ALTEZZA DI VIA BERNINI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.